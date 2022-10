Matica Fintec, Camilleri: fase di consolidamento settore, si aprono ottime opportunità

Matica Fintec







(Teleborsa) - "È stata una prima parte dell'anno straordinaria, perché abbiamo fatto il 30% in più di ricavi, abbiamo fatto il triplo dell'utile netto e il 28% in più di EBITDA. Dal punto di vista dei risultati è quindi difficile se non impossibile fare meglio di quello che abbiamo fatto. È chiaro che, perché tra l'altro- una in Inghilterra e una in America - due acquisizioni tecnologiche perché sono due realtà che fanno software, per cui noi siamo molto sereni per questo 2022 e riteniamo di poter confermare quanto abbiamo fatto di ottimo già nel primo semestre". Lo ha detto a Teleborsa, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir.L'integrazione delle realtà acquisite sta andando bene perché sono due aziende complementari, quindi due aziende che esprimono un prodotto - in questo caso software - che in parte già utilizzavamo e che già conoscevamo. Sta andando anche molto bene perché si tratta di due mercati - quello inglese e quello americano - dove noi siamo presenti e con loro riusciamo a essere ancora più un solution provider., ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali."Dine abbiamo fatte due, abbiamo già detto che non ci fermeremo qua, e- ha spiegato l'AD - Ma siamo molto fiduciosi, anche perché c'è una grossa fase di consolidamento nel settore e quindi si stanno aprendo anche delle ottime opportunità per fare delle altre ottime operazioni".Le aree più interessanti e in crescita sono ", perché sono i mercati non solo più grandi del nostro settore ma anche mercati dove i nostri prodotti hanno un posizionamento molto importante. Al contempo, riescono ad avere anche dei fattori geopolitici importanti", ha detto Camilleri."Lo scorso dicembre abbiamo lanciato un nuovo prodotto sul mondo bancario che sta andando in modo incredibile e sta avendo un successo clamoroso, tant'è che quasi non riusciamo a stare dietro alla produzione - ha spiegato l'imprenditore - Stiamo cercando di fare la stessa cosa adesso anche sulil fratello gemello che a in questo settore, che è un settore in crescita epocale e dove c'è una richiesta enorme, soprattutto di grandi volumi"."Poi abbiamo investito, che però sono i settori dov'è il ritorno sull'investimento è più a medio termine", ha concluso Camilleri.