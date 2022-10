Neosperience, Melpignano: cross selling intensificato, serve ripresa mercato per M&A

Neosperience







(Teleborsa) - "Siamo stati molto soddisfatti della semestrale, le cose stanno andando bene e abbiamo ottenuto risultati in forte crescita rispetto all'anno scorso. Siamo". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."La gran parte delle attività di vendita sono riconducibili a un allargamento che abbiamo avuto nella nostra customer base per effetto anche delle acquisizioni. Quindi da una parte la crescita organica è proseguita, dall'altra parte ilsi è intensificato e ha contribuito grandemente a questo risultato", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience.Per quanto riguarda la, "stiamo facendo passi cauti, nel senso che stiamo attendendo il verificarsi di alcune situazioni per poter accelerare su questo percorso - ha spiegato Melpignano - Sicuramente c'è uno spazio di grande opportunità, la criticità però di alcune operazioni che abbiamo visto fare sul mercato ci suggerisce che in questo momento si tratta forse disull'onda magari di una abitudine che ha caratterizzato altri operatori"."Siamo molto fiduciosi di ripartire con la nostra strategia acquisitiva, abbiamo ottenuto una ottima performance nelle 10 acquisizioni che abbiamo fatto finora, anche di realtà piccole ma che ci hanno permesso di portare a bordo imprenditori di straordinario talento e determinazione - ha aggiunto il manager - Certo con i corsi del titolo di quest'ultimo periodoe quindiper poter accelerare anche da questo punto di vista. Intanto andiamo avanti bene organicamente"."Parallelamente però stiamo esplorando alcune opzioni, soprattutto di quotazioni di startup che verticalizzano nella nostra piattaformache è Neosperience Cloud in alcuni mercati specifici - il mondo healthcare, security & safety - E qui stiamoe quindi poi di valorizzarlo", ha concluso Melpignano.