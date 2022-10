Osai, Ferrero: nuova società per gestire in modo trasparente attività Circular Economy

OSAI Automation System





(Teleborsa) - "È stata, perché da sempre dichiariamo che volevamo ritornare al 2019 e ora ci siamo, e siamo ben oltre. Gli oltre 20 milioni di euro di valore della produzione al 30 di giugno del 2022 sono un risultato importantissimo, contro i 14 dello scorso anno. Eravamo, ma la pandemia ci ha indubbiamente bloccati". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Siamo ancora penalizzati per quanto riguarda l'EBITDA perché ovviamente, ma continuiamo sulla scelta fatta già nel 2020 di non attivare la cassa integrazione guadagni, perché riteniamo che in questo momento storico assolutamente unico sia importante garantire alla propria forza lavoro il sostegno economico adeguato", ha aggiunto la presidente della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori."Abbiamo subito anche noi un gennaio e febbraio molto difficili per la pandemia, perché avevamo purtroppo tre team bloccati per il Covid: possiamo progettare ovviamente da remoto, ma non possiamo assemblare - ha spiegato la manager - Oggi inveceda inviare clienti".Sul fronte della supply chain "la situazione rimane difficile, specialmente per quanto riguarda determinate tipologie di prodotti. Abbiamo fatto una scelta economica difficile, ma strategicamente importante perché da gennaio del 2021 continuiamo a comprare tutto quello che troviamo sul mercato. Abbiamo adesso un magazzino veramente pesante.e riusciamo abbastanza a gestire e non abbiamo dei ritardi incredibili"."I nostri clienti in questo ci aiutano - ha aggiunto Ferrero - Gliche eravamo abituati prima della pandemia e quindi riusciamo a programmare in maniera abbastanza efficiente l'acquisto di tutti i prodotti che servono per l'assemblaggio".Guardando alla diversificazione geografica, la manager afferma che "ed è risaputo che l'Asia è la patria dei semiconduttori. Continuiamo a crescere e arriveremo ad avere un valore della produzione coperto a semiconduttori all'incirca per il 65-70%, quindi un risultato assolutamente eccezionale.. Nonostante tutte le difficoltà, con la filiale che abbiamo in Cina - che è una filiale post vendita - riusciamo a garantire un'assistenza adeguata per tutti i nostri clienti nell'area asiatica e devo dire che quest'anno siamo veramente presenti in quel mondo".La più recente novità del gruppo è la. "La società accentrerà tutta l'attività sulla Circular Economy - ha spiegato la presidente - In particolare, partiamo col progetto Re4M per poi attivare altre possibilità di automazione nel mondo del riciclo e del riuso. La società è 100% di Osai e abbiamo voluto veramente distinguere questa nuova attività, che è un'attività completamente diversa dall'attività tradizionale che ha fatto Osai in questi 31 anni, perché anchevolevamo poter esprimere in maniera assolutamente trasparente quello che è l'inizio di un grande nuovo mondo, che è quello della Circolare Economy".