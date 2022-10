Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 3.695 punti. Poco sotto la parità il(-0,4%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,54%.Il mercato ha accolto con una certa cautela i positivi risultati annunciati dalle società americane, risentendo delle rinnovate tensioni geopolitiche e delDalè emerso che "le prospettive sono diventate più pessimistiche a causa delle crescenti preoccupazioni per l'indebolimento della domanda". Secondo il report della banca centrale americana "l'attività economica nazionale è cresciuta in misura modesta rispetto al rapporto precedente; tuttavia, le condizioni variano tra industrie e distretti. La crescita dei prezzi è rimasta elevata, sebbene si sia notato un certo allentamento in diversi distretti". Le aspettative per il Beige book. sono di "un aumento dei prezzi generalmente moderato".Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,60%),(-1,38%) e(-1,27%).Al top tra i(+4,44%),(+3,28%),(+0,96%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.Al top tra i, si posizionano(+13,09%),(+8,99%),(+6,27%) e(+2,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,88 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 7,72%.Sensibili perdite per, in calo del 6,81%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -9,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 228K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,8 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (preced. 49,3 punti).