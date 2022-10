Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+0,78%)

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Performance positiva per il, sebbene l'evidenzi un'intonazione decisamente negativa.Ilha aperto a 6.901,9, e ha terminato la seduta a 6.976,6, in aumento di 54 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude al ribasso a 256, dopo aver avviato la seduta a 259.Nel, controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,14%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,58%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,59%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,39%.