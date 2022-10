Sparkle si aggiudica premio "Best Subsea Innovation" ai Global Carrier Awards

(Teleborsa) -, società del Gruppo TIM attiva nei servizi internazionali, ha ricevuto ilin occasione dei(GCA) La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera a Londra nell'ambito delper celebrare i risultati raggiunti nel mercato wholesale globale nell'ultimo anno.La giuria, composta da oltre venti personalità di spicco del settore, ha riconosciuto la, una nuova infrastruttura progettata per garantire l’approdo sostenibile di cavi sottomarini ai principali hub europei. L'opera realizzata da Sparkle è stata valutata dalla giuria come una notevole innovazione per il settore sottomarino, per le sue caratteristiche di diversificazione, resilienza e scalabilità e per il ridotto impatto sulla città e sull'ambiente marino.Cuore dell’infrastruttura è l’installazione sottomarina multicondotta detta, di cui due dedicati al BlueMed/BlueRaman."Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio che riconosce il valore innovativo della piattaforma Genova Landing Platform e delle relative opere ingegneristiche", ha affermato, CEO di Sparkle e Chief Network Operations & Wholesale Officer di TIM, aggiungendo "ci fa piacere anche sottolineare come questo riconoscimento, collegato anche al progetto di punta BlueMed/BlueRaman di Sparkle, riporti la tecnologia, la creatività e l’inventiva italiana al centro dell'ecosistema TLC globale".