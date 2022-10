Tenax, Guareschi: corriamo per recuperare ritardo consegne, backlog importante

Tenax International







(Teleborsa) - "Il 2022 è stato un anno affascinante da tanti punti di vista e in cui. Il primo semestre è stato in linea con quello che ci eravamo posti come come obiettivi. Abbiamo avuto in termini di fatturato un aumento considerevole, anche se ritardato dalla consegna dei materiali, che adesso è diventato un po' il grande tema a livello italiano e a livello mondiale. Abbiamo, abbiamo avuto un certo ritardo purtroppo sulle consegne e quindi sul primo semestre non abbiamo ancora recepito quello che era il fatturato che ci eravamo che ci eravamo prefissati". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Allo stato attuale delle cose però abbiamo già recuperato. Stiamo lavorando i sabati, siamo correndo", ha aggiunto il numero uno del produttore di macchine 100% elettriche per l'igiene urbana quotato su Euronext Growth Milan."È chiaro che il tema della supply chain, che è un po' il tema ricorrente, non si è visto solo sulle parti elettroniche o sui microchip ma un po' a tutti i livelli, quindi componentistica, carpenteria, tutto il tema energetico e quindi ritardi nella consegna dovuti anche a", ha spiegato il manager.Tenax continua a essere una società votata all'export. "Noi- ha detto l'AD - Il trend è un po' a macchia di leopardo: si vede che gli enti pubblici hanno questa questa visione del futuro, ma. In Italia ancora non lo vediamo ai livelli che che vorremmo, però in Europa la velocità è stabile e in crescita e sicuramente il nostro servizio - che è quello di pulizia dei centri storici e delle città con l'applicazione dell'elettrico - è perfetto perché non ha neanche un limite infrastrutturale. Le macchine caricano in un posto, lavorano e ritornano allo stesso posto, quindi non modificano la qualità di vita dell'operatore"."In Europa sicuramente la velocità è quella raggiunta soprattutto da alcuni paesi che a volte non ti aspetti - ha detto Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia - Il nostro mercato principale è la, che è un mercato molto al di sopra del suo secondo concorrente, poi. Il bacino dell'Europa centrale è importante"."Ci stiamo affacciando moltissimo sul, stiamo lavorando molto in Corea, che però ad oggi è uno dei pochi paesi d'Asia che effettivamente ha avuto un anno significativo - ha aggiunto - C'è l'Oceania che comunque ha avuto dei buoni risultati, soprattutto in, e ci stiamo muovendo soprattutto in in zone dove c'è una sensibilità ambientale, e da questo punto di vista il paese su cui puntiamo molto è anche il".