Tesla lancia allarme su consegne. Deludono vendite 3° trimestre

Tesla

Twitter

(Teleborsa) -si prepara ad avviare le contrattazioni in pesante ribasso, dopo aver lanciato un, per gli effetti dell'aumento dei costi dei materiali e per i problemi che hanno colpito i suoi stabilimenti in Texas e Germania.Il titolo segna, dopo aver chiuso le contrattazioni regolari la vigilia a 222,04 USD (+0,8%). Le azioni del produttore di auto elettriche sportive avevano toccato il minimo da 16 mesi la scorsa settimana, di riflesso alla debolezza del mercato azionario ed ai timori che Musk potrebbe essere costretto a vendere atre azioni per rilevareLe previsioni modeste di Tesla hanno posto, che si sono attestati sudi dollari dagli 1,6 miliardi di un anno fa (contro gli 1,01 USD attesi) e l'annuncio di un ricchissimo piano diproposto dal fondatore.Sempre nel terzo trimestre, lesi sono attestate arispetto ad un anno fa, ma al di sotto dei 22 miliardi previsti dal mercato.