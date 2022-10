Trendevice, Palmisano: continuiamo aperture store fisici, qui meno pressione competitiva

Trendevice







(Teleborsa) - "La semestrale ha presentato ricavi in crescita di circa il 90%, con un EBITDA a break-even. L'outlook è quello di continuare con degli importanti tassi di crescita sia sul canale di e-commerce che sul canale retail, e tendenzialmente - siccome abbiamo una stagionalità - tendiamo a realizzare una; questo è stato vero storicamente e tendenzialmente riteniamo che sarà vero anche nel 2022". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Abbiamo iniziato il 2021 con due store fisici e siamo arrivati alla metà del 2022 passando a 5 store fisici, di cui 4 a gestione diretta e uno in franchising. Prevediamo, tra cui prossimo nei primi mesi del 2023 a Torino", ha spiegato il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta."C'è una pressione competitiva sui prezzi, soprattutto nel canale del on-line - ha affermato Palmisano - Il fatto di essere ista sostanzialmente rendendo l'acquisto di questo prodotto meno legato al prezzo. Quindi nei negozi fisici c'èed è il canale che ci garantisce la migliore marginalità rispetto al online".L'inflazione pesa sulle capacità di spesa dei clienti e questo ha un un influenza sulle scelte d'acquisto verso la tipologia di dispositivi che tratta Trendevice. "Sostanzialmente lo vada ad avvantaggiare, perché unarispetto ad un prodotto nuovo, con un vantaggio in termini percentuali che può variare dalle 15-20% fino al 35%", ha concluso il manager.