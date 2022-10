UK, sterlina e gilt poco mossi dopo dimissioni Truss. Grandi sfide per successore

(Teleborsa) -, dopo la debacle di Liz Truss, che si è dimessa oggi dopo sole sei settimane in carica, a causa del subbuglio sui mercati e della spaccatura all'interno del partito Conservatore creata dal suo programma economico. Il cosiddetto "" presentato assieme all’ex Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, ovvero un maxi piano per il caro bollette e ingenti tagli alle tasse senza coperture, ha fatto, portando lo UK ad essere considerato il paese più problematico del Vecchio Continente in questa fase. Il nuovo primo ministro avrà l'opportunità di ristabilire la credibilità fiscale della Gran Bretagna dopo i passi falsi del governo Truss, ma la politica dei partiti, la crisi energetica e l'aumento dei tassi di interesse creano un ambiente difficile."Il ripristino della reputazione della Gran Bretagna in quanto a solide finanze pubbliche dipenderà dall'attuazione di untra le ali influenti del Partito conservatore al potere, così come tra gli elettori che cercheranno di far fronte all'aumento del costo della vita", ha commentato Eiko Sievert, Director, Sovereign and Public Sector presso Scope RatingsSecondo l'analista dell'agenzia di rating, "il nuovo primo ministro, che sarà scelto dal partito entro una settimana, e il Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, che non si candiderà alla carica di premier,. Inoltre, vi è un'elevata probabilità che saranno necessari aumenti delle tasse sotto forma di maggiori imposte inattese sulle imprese energetiche, imposte sulle banche e/o una "stealth tax" derivante dal mancato adeguamento delle fasce d'imposta sul reddito all'inflazione".Le agenzie di rating erano comunque già in allarme. Ieri sera, prima delle dimissioni della premieri, DBRS Morningstar aveva deciso di mettere sotto esame i rating del Regno Unito con implicazioni negative, elencando una serie di fattori preoccupanti. In primo luogo, l'indebolisce la credibilità delle politiche e aumenta i rischi per le prospettive di bilancio. In secondo luogo, le preoccupazioni perhanno portato a un'ampia svendita di asset britannici, comprese sterline e gilt, con i rendimenti dei titoli di Stato in forte aumento. In terzo luogo, lee di forti rialzi dei rendimenti obbligazionari stanno portando a tassi di interesse nettamente più elevati per le imprese e le famiglie, con implicazioni negative per il mercato immobiliare.Dopo l'annuncio delle dimissioni di Truss, laè balzata a 1,13 sul dollaro, prima di rintracciare a quota 1,12. La valuta era scesa fino a 1,03 dopo la presentazione del mini-budget da parte dell'ex cancelliere Kwasi Kwarteng il 23 settembre. Poco mossi invece i rendimenti dei Titoli di Stato (), il cui repentino rialzo aveva costretto la Bank of England ad intervenire sui mercati per scongiurare rischi per la stabilità finanziaria."Di fronte a un altro enorme sconvolgimento della politica britannica, la relativa calma dei titoli di Stato britannici di oggi potrebbe essere interpretata come un'indicazione del fatto che i mercati erano sicuri che Liz Truss non sarebbe potuta restare in carica o come una", ha detto Gordon Shannon, Portfolio Manager di TwentyFour Asset Management."Con Jeremy Hunt come cancelliere, potremmo assistere a un cambiamento più significativo verso un governo più centrista, con una maggiore attenzione all'economia piuttosto che a tematiche populiste come l'immigrazione e la Brexit - ha osservatoNeil Mehta, Portfolio Manager, BlueBay Asset Management - Questo probabilmente favorirà i gilt e la sterlina, ma le".