Wall Street in stand-by dopo dichiarazioni hawkish su FED

(Teleborsa) -. I principali indici hanno annullato i guadagni della prima parte di seduta, sulla scia dei risultati positivi e le guidance di colossi come. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 30.455 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.684 punti. Senza direzione il(+0,08%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(-0,14%).A peggiorare il sentiment sono anche alcune dichiarazioni hawkish da parte dei banchieri centrali. Il presidente della Federal Reserve di Filadelfia, Patrick Harker, ha affermato che è probabile che i funzionariper combattere l'inflazione, lasciando la porta aperta a fare di più se necessario.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,99%),(+0,58%) e(+0,56%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,13%),(-1,56%) e(-1,24%).del Dow Jones,(+4,16%),(+3,14%),(+1,97%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.Al top tra i, si posizionano(+6,24%),(+5,57%),(+4,90%) e(+3,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,52%.Crolla, con una flessione del 3,31%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,77%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -9,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 226K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,8%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,78 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%).