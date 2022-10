Webuild si aggiudica commessa RFI per tratta nuova linea veloce Palermo-Catania

Gruppo Webuild

(Teleborsa) - Il, con una quota del 70% in consorzio con l'impresaha vinto undi valore complessivo della, un progetto di mobilità sostenibile che contribuirà a rendere più veloci, sicuri e puntuali i collegamenti tra le due città siciliane.Si tratta del, per la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta funzionale di 15 km della, che si sviluppa in gran parte in gallerie e viadotti.(Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), il lotto sarà. L’avvio dei lavori è previsto a valle della fase di, che sarà avviata. Per la realizzazione dei lavori, si stima saranno occupate 650 persone, diretti e di terzi, con una filiera di 100 imprese.La linea Palermo-Catania rientra nell'iniziativa per lo sviluppo della mobilità sostenibile promossa dall'Unione Europea per realizzare il sistema dei Corridoi europei TEN-T, a cui Webuild contribuisce in Italia anche con altri progetti, come il Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova e tratte rilevanti della Galleria di Base del Brennero nel Nord dell’Italia e, al Sud, tratte della linea ad alta velocità Napoli-Bari.