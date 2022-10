Antares Vision, indiscrezioni su OPA. Società: nessuna decisione

Antares Vision

(Teleborsa) -e la sua controllante Regolo hanno affermato che, "nel corso della propria attività, sono frequentemente contattatati da terzi in merito a potenziali opportunità di business, incluseche vengono abitualmente valutate. Tuttavia, ad oggi,in merito ad alcuna operazione".Lo si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, emessa "e in risposta alle recenti notizie".Secondo quanto riportato da MF, la controllante Regolo starebbesulla società e avrebbe dato mandato adi sondare il mercato alla ricerca di co-investitori interessati a prendervi parte. "Il dossier sarebbe arrivato sul tavolo di diversi fondi di private equity, ottenendo buoni riscontri", si legge nelle indiscrezioni.Il titolo, dopo essere salito ieri da 7,10 euro per azione a 7,35 euro per azione,nella seduta odierna, trovandosi in asta di apertura con un. Le azioni hanno perso oltre il 36% da inizio anno e ora la società ha una capitalizzazione di circa 500 milioni di euro.