Banche, Visco: "Opportuno armonizzare regole risoluzione crisi intermediari medio-piccoli"

(Teleborsa) - "L’attuale congiuntura economica rendee il rafforzamento del complessivo disegno dell’, che allo stato si fonda sui due soli pilastri dei meccanismi unici di vigilanza e di risoluzione", mentre resta incompiuta, a causa della diversità fra gli Stati membri della Ue, la costituzione di un(European Deposit Insurance Scheme).E' quanto affermato dalnel suoi intervento introduttivo al convegno “Le crisi bancarie: risoluzione, liquidazione e prospettive di riforma alla luce dell’esperienza spagnola e italiana, organizzato dalla Consulenza legale dell'Istituto di Via Nazionale.Visco ha ricordato che a giugno"ha preso pragmaticamente atto del fatto che gliper la gestione delle crisi bancarie e del ruolo dei", soprattutto alla luce delle "dimostrate dal quadro normativo attuale, e in particolare con riferimento alle cfinora escluse dalla risoluzione".In un raffronto fra le esperienze spagnola (Banco Popular) ed italiana (le quattro casse di risparmio salvate), il Governatore ha sottolineato che "da lungo tempo il lha riconosciuto la specificità delle problematiche poste da una crisi bancaria, istituendo una, distinta da quella prevista in via generale per le crisi d’impresa", in particolare lache fu estesa a tutte le banche nel 1936. Una normativa che - afferma Visco - punto di riferimento per le "a può offrireper la regolamentazione delleper le quali l’SRB ritiene insussistente l’interesse pubblico alla risoluzione"."Il quadro normativo a oggi vigente, frutto della compresenza della disciplina sovranazionale della risoluzione e delle procedure nazionali di insolvenza, trova, in particolare riguardo agli", ha ribadito il Governatore, notando che "la gestione delle crisi ancora quindi dipende dalleche non sono tuttavia armonizzate e risentono di". Occorre dunque in ambito europeo "er la gestione di queste crisi".Visco ha fatto cenno al lsull’insolvenza delle banche medie e piccole, di cui la banca d'Italia si è fatta promotore, che prevede schemi di liquidazione gestiti da autorità amministrative i grado di "favoriree delle passività a intermediari in bonis", di "sostenere ladell’attività" e garantire "unacoinvolti nel dissesto dell’intermediario"."L’opera di revisione dell’attuale sistema dovrebbe tenere in considerazione le specificità degli intermediari,", ha affermato Visco, sottolineando "è nota la difficoltà che molte banche medio-piccole si troverebbero a fronteggiare per soddisfare il requisito di un adeguato importo di passività assoggettabili a bail-in (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL), quando fosse determinato specularmente a quello a oggiprevisto per gli operatori di maggiori dimensioni"."Nell’esperienza del nostro Paese - ha ricordato Visco - laaffidata ad autorità amministrative ha consentito di allocare conle attività e passività delle banche in crisi. Di pari passo con l’uscita dal mercato degli intermediari responsabili di irregolarità o perdite di eccezionale gravità, sono statea beneficio della clientela. Quale che sia la scelta che prevarrà nella disciplina europea, sarà comunque imprescindibile valorizzare il ruolo dei Fondi di garanzia dei depositanti (Deposit Guarantee Schemes, DGS), e in particolare le potenzialità insite nei loro interventi preventivi e alternativi"."Leper il rafforzamento del quadro normativo per la gestione delle crisi bancarie non devono comunque far perdere di vista la, a logico complemento della responsabilità condivisa per la vigilanza e la risoluzione delle banche, secondo il disegno originario dell’Unione bancaria".