Consumi petroliferi in aumento fra agosto e settembre

(Teleborsa) -, pari rispettivamente diin entrambe le mensilità rispetto allo stesso agli stessi mesi del 2021. Un dato sostanzialmente in linea con le attese ed anche(+0,3 ad agosto e +1,2% a settembre rispetto al 2019).A sostenere i consumi di questi ultimi due mesi - spiega Unem nel consueto report mensile - hanno contribuito siaconnesso ai flussi turistici, sia, il cui prezzo è devenuto competitivo rispetto al gas.I consumi di(benzina+gasolio) sono stati pari a circa, in aumento rispettivamenterispetto ai corrispondenti mesi del 2021 ed in misura anche maggiorerispetto ai valori di settembre 2019 (+ 7,9 e +12%).Più in dettaglio, laha mostrato unain entrambi i mesi rispetto al 2021, con un andamento analogo per quella venduta sulla rete (+7,3 ad agosto e +7,5% a settembre). Ilper autotrazione ha anch’esso evidenziato una crescita dopo la frenata estiva:, con un maggiore incremento del gasolio venduto sulla rete e una flessione di quello extra-rete. Il GPL per autotrazione risulta ancora in diminuzione (-0,8% ad agosto e -3% a settembre).Ilcontinua il suo netto recupero, rilevando unrispetto al 2021. Tali dati restano comunque ancora inferiori di circa il 20% rispetto al 2019.(+29,5 ad agosto e +13,2% a settembre) e soprattutto i consumi per la produzione elettrica (+64,6% ad agosto e +85,5% a settembre), spinti dalla ripresa delle attività di alcuni impianti.