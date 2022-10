Jonix, Bestinver taglia stime e target price

JONIX

(Teleborsa) - Bestinver hadi, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor,. "Un contesto di mercato negativo e l'attenuarsi dell'effetto pandemia hanno portato al dimezzamento dei ricavi nel primo semestre del 2022, determinando così un taglio delle stime anche per i prossimi anni", scrivono gli analisti."Il terzo trimestre del 2022 ha mostrato sequenziale, che- si legge nella ricerca - Le linee guida strategiche per i prossimi 3 anni confermano il forte impegno dell'azienda a riprendere il proprio percorso di crescita puntando sulla propria tecnologia e sullo sviluppo della propria rete di vendita e cercando di cogliere le opportunità che possono nascere dal PNRR".Rispetto alle precedenti stime, Bestinver ha sostanzialmente dimezzato le attese per ilnel triennio 2022-2024 e ridotto l'del 78% nel 2022 (0,3 milioni di euro da 1,4 milioni di euro), del 76% nel 2023 (0,6 milioni di euro da 2,6 milioni di euro) e del 65% nel 2024 (1,4 milioni di euro da 4 milioni di euro).