L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso (-2,09%), it Way si muove verso il basso

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 125.214,5 perdendo -2.662 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 651, dopo un avvio di sessione a 659.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, sottotono, che passa di mano con un calo del 2,35%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,36%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,27%.