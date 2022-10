Moderate perdite a Wall Street, pesano dichiarazioni hawkish

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.334 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 3.666 punti, ritracciando dello 0,80%. Poco sotto la parità il(-0,51%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,66%.A peggiorare il sentiment sono anche. Il presidente della Federal Reserve di Filadelfia,, ha affermato che è probabile che i funzionari aumentino i tassi a "ben al di sopra" del 4% quest'anno e li mantengano a livelli restrittivi per combattere l'inflazione, lasciando la porta aperta a fare di più se necessario."L'inflazione è troppo alta, deve scendere e la manterremo fino a quando il lavoro non sarà terminato", ha detto invece la governatrice della FED. "Ciò probabilmente richiederà continui aumenti dei tassi e quindi il mantenimento di una politica restrittiva per un po' di tempo", ha aggiunto.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,51%),(-1,91%) e(-1,74%).Tra i(+4,73%),(+2,44%),(+1,18%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,10%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,81%),(+4,76%),(+4,23%) e(+3,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,16%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,55%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (preced. 49,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 49,5 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 16,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%).