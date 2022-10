Mondo TV avvia collaborazione con Cineteca di Bologna

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto l’accordo con la Fondazione Cineteca di Bologna per la distribuzione cinematografica del capolavoro di Pier PaoloPasolini “Teorema” di proprietà della Mondo TV.La Cineteca di Bologna, a fronte del pagamento di un minimo garantito e di royalties in caso di superamento del suddetto importo minimo garantito, si occuperà della distribuzione cinematografica in Italia per cinque anni.L’accordo - spiega una nota - fa seguito alla collaborazione avviata dalla Mondo TV con L’Immagine Ritrovata che ha curato il restauro dell’opera oggi disponibile in formato 4K e presentato all’ultima Biennale di Venezia dalla stessa Cineteca di Bologna. L’attività di rilancio avviene nell’anno del centenario della nascita del grande autore per un film che non ha mai smesso di muovere il grande interesse del pubblico e degli operatori del mercato audiovisivo anche a livello internazionale.