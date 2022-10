Ryanair protesta per sciopero controllori di volo

Ryanair

(Teleborsa) -ha cancellato oltre 600 voli a causa dello sciopero dei controllori di volo nella giornata di venerdì 21 ottobre e non manca di appellarsi alle autorità governative italiane e alladi Ryanair ha definito “che un esiguo numero controllori di volo italiani in sciopero causi ancora una volta il caos per migliaia di persone che viaggiano da e per l’Italia”, aggiungendo che “gli scioperi dei controllori di volo e la carenza di personale negli aeroporti sono stati la principale causa di disservizi per i viaggi in tutta Europa l’estate scorsa”.