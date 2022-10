UK, FCA multa Barclays per 50 milioni di sterline per vicenda 2008

Barclays

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha deciso diconcordati con entità del Qatar nell'ambito della sua raccolta di capitali annunciata il 25 giugno 2008 e il 31 ottobre 2008. La banca britannica stava cercando di raccogliere fondi da un certo numero di investitori durante la crisi, ma non aveva rivelato alcune commissioni per l'advisory agli investitori del Qatar coinvolti negli accordi, secondo l'Authority."Al culmine della crisi finanziaria nell'ottobre 2008,ha pagato centinaia di milioni di sterline in commissioni ad alcuni investitori del Qatar in modo che contribuissero con nuovo capitale - ha spiegati Mark Steward, Direttore esecutivo della FCA per l'applicazione e la supervisione del mercato - Barclays non ha informato il mercato e gli azionisti di tali questioni come richiesto. Ladi queste questioni da parte di Barclayse ha fatto seguito a una precedente mancata divulgazione delle commissioni pagate agli investitori del Qatar nel giugno 2008".L'determinerà se confermare o meno le decisioni della FCA contro Barclays e se ci sono altre azioni che dovrebbero essere intraprese dalla FCA.