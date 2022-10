Unrae, crescita a doppia cifra per il mercato dei rimorchiati a settembre (+28%)

(Teleborsa) - Si conferma il buon andamento registrato nell’anno in corso dal mercato dei, che chiude il mese di settembre 2022 a +28%. Ildi crescita porta il dato consolidato dei primi nove mesi dell’anno a +12,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, con 12.903immatricolati contro 11.485. Il Centro Studi e Statistiche dell’- sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) - ha effettuato una stima del mercato dei veicoli rimorchiati per il mese di settembre 2022 verso settembre 2021.Accogliamo con favore il buon risultato fatto segnare dal mercato di rimorchi e semirimorchi a settembre, – commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE – ma è necessario ricordare che gli effetti positivi visti in questi mesi sono il frutto di ordini acquisiti lo scorso anno e che le immatricolazioni dei veicoli trainati scontano al momento gravi ritardi per via dei lunghi tempi di consegna”. “Facciamo notare che lemesse a disposizione dalnel secondo periodo di incentivazione annuale per investimenti nel, che ha avuto inizio lo scorso 3 ottobre, sono andate immediatamente esaurite, con richieste pari a circa tre volte il budget stanziato”, osserva Starace.“Pertanto, in merito allo schema di, ribadiamo la necessità urgente di revisionare il sistema “click-day” di erogazione dei contributi, nonché l’esigenza di un incremento sia dello stanziamento complessivo a favore del comparto sia dei contributi unitari all’acquisto dei veicoli”, conclude il Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE.