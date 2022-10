Ambienta è Best ESG Private Equity Initiative 2022

(Teleborsa) -, gestore di asset focalizzato sulla sostenibilità ambientale, è stato riconosciutodel 2022 da parte di Private Equity Exchange & Awards, uno dei maggiori eventi pan-Europei di Private Equity che premia i leader del settore.Più diprovenienti da tutto il mondo eleggono iin ciascuna delle categorie. Letramite il dipartimento di ricerca di mercato di Leaders League, oltre che attraverso i suggerimentidi un Advisory Board composto da membri della Giuria di altissimo calibro.Ilè estremamente, confidenziale e basato non soltanto sulle informazioni fornite dai fondi di Private Equity nominati ma anche sull’esperienza e le conoscenze di mercato di un panel composto da Membri della Giuria di alto profilo.è un’azienda leader nella sostenibilità ambientale e integrazione delle pratiche ESG, ed ha sviluppato il programma ESG inAction, basato sull'implementazione di iniziative concrete per migliorare la gestione delle tematiche ESG attraverso la collaborazione e l'impegno di un team di investimento esperto e del management delle società in portafoglio. L’impatto di questo programma è direttamente quantificabile (es. miglioramento dell’efficienza energetica, ottenimento di certificazioni ESG…) e punta a creare una cultura ESG che perduri nel tempo, anche dopo l’investimento di Ambienta., Partner e Head of Sustainability & Strategy di Ambienta, ha affermato che il riconoscimento "è una testimonianza deinostri sforzi volti ad espandere il nostro impegno per la sostenibilità attraverso una strategia di investimento con un impatto misurabile su tutto il portafoglio ma anche tramite una integrazione di pratiche ESG approfondita".