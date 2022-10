Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/10/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per l'indice nipponico, che ha terminato gli scambi in aumento a 26.974,9.

Le implicazioni tecniche complessive del Nikkei 225 evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 26.824,5. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 27.191,3. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 26.674,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)