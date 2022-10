BIM&DIGITAL AWARD 2022, Gruppo CAP vince con maxiprogetto per approvvigionamento idrico a Cornaredo

(Teleborsa) -, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, vince ilnella categoria PA e Digitalizzazione, con il"Questo riconoscimento premia l'approccio che da sempre distingue l'azienda, in prima linea tanto nel processo di transizione ecologica che in quello della transizione digitale – spiega–. Al centro della nostra strategia industriale c'è infatti la continua innovazione, fatta di investimenti in ricerca e sviluppo, per rispondere al meglio alle esigenze di un territorio dinamico e in continuo cambiamento. Ringraziamo quindi l'amministrazione comunale di Cornaredo per aver creduto fin dall'inizio in questo importante progetto e aver creato le condizioni per una condivisione con i cittadini"."Si tratta di un progetto non solo innovativo, ma che ha l'obiettivo di rendere resiliente un sistema strategico come quello dell'approvvigionamento idrico – dichiara–. Siamo orgogliosi che sia stato scelto il nostro territorio per una infrastruttura di questo tipo".Si tratta di è unche si articola in molteplici progetti realizzati nel corso di un percorso partito già nel 2020, con l'obiettivo di aumentare la resilienza e di ottimizzare ildiminuire l'impatto sociale, garantire l'approvvigionamento anche in presenza di potenziali criticità e, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, disporre di un sostanzioso surplus idrico di ottima qualità.La categoria per cui l'azienda pubblica è stata premiata è dedicata alleche si sono confrontate col fenomeno della digitalizzazione, con attinenza alla gestione dei contratti pubblici e dell'edilizia privata, applicando sistemi innovativi in processi di dematerializzazione dei procedimenti tecnico-amministrativi. Il BIM&DIGITAL Awards fa seguito ai riconoscimenti ricevuti dal Gruppo CAP nel corso dell'anno, come per esempio il Premio Top Utility Ten Years.