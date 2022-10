Brembo, upgrade di Equita a Buy: sopperisce meglio di altri a sfide settore

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato a 12,5 euro per azione (-4%) il target price, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti,sul titolo a "". Gli analisti ritengono che la guidance 2022 venga rispettata, senza escludere che possa anche fare meglio. Al contrario, per il 2023 tagliano le stime, in conseguenza dell'aggiornamento della view sul settore, con volumi in leggera crescita e gli effetti dell'inflazione non totalmente recuperabili (con conseguenti effetti su EBIT e utile netto).L'upgrade a Buy è arrivato perché Equita ritiene che Brembo "riesca", in virtù di alcuni fattori: l'nel mercato del freno che consentono di mantenere elevati margini; la sistematicatramite innovazione di prodotto; la capacità di ottenere dai clienti il riconoscimento dei rincari di RM e altri costi; lache permette di finanziare la crescita del NWC per far fronte alle temporanee esigenze dettate dal contesto macro e nuove acquisizioni; l'; l'opportunità di crescita del Sensify, che genererà fatturato aggiuntivo a margini elevati."Lo scenario che abbiamo commentato più volte relativo ad una(che abbiamo sempre ritenuto più positivo per) riteniamo si siaalmeno finché non sarà chiarito cosa accadrà agli impianti di Pirelli in Russia (11% della capacità produttiva)", si legge nella nota di Equita.