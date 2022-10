Brillante l'indice del settore telecomunicazioni (+1,57%)

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 6.995,9 con un salto di 107,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,26%.Nel, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,30%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,51%.