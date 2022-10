CDP sottoscrive emissione di Cassa Centrale per sostenere aziende manifatturiere

(Teleborsa) -(CDP) ha interamenteobbligazionaria del valore di 200 milioni, per sostenere i piani di crescita e le potenzialità ed agevolare l'accesso al credito diin particolareLe risorse saranno, che necessitano di far fronte ad esigenze di capitale circolante o disporre di risorse per la realizzazione di nuovi investimenti. Ogni finanziamento potrà avere un, con unae potrà essere erogato da Cassa Centrale Banca singolarmente o in pool con le Banche di Credito Cooperativo (BCC) – Casse Rurali – Raiffeisenkassen del Gruppo. Le banche affiliate potranno anche intervenire nell’operazione aggiungendo risorse proprie a quelle già impegnate da CDP, nel caso in cui la banca capofila conceda agli istituti finanziari menzionati una quota della provvista di CDP da erogare alle aziende.Il prestito obbligazionario costituisce l’emissione inaugurale di Cassa Centrale Banca, nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes Programme (EMTN) da 3 miliardi di euro, quotato presso la Borsa di Dublino.L’operazione èche punta a sostenere le imprese con l’obiettivo di promuoverne e agevolarne gli investimenti. La nuova finanza potrà contribuire a migliorare l’efficienza dei cicli produttivi delle aziende del settore, generando un impatto sociale e ambientale positivo. L’iniziativa rafforza anche il rapporto di collaborazione tra CDP e il Gruppo Cassa Centrale, per i finanziamenti finalizzati a sostenere la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.