Cina, PIL terzo trimestre batte le attese ma crescita resta lontana da target governo

(Teleborsa) - Tra luglio e settembre l’economia della Cina ha registrato una, pur trattandosi di un incremento tra i meno consistenti degli ultimi decenni. La diffusione del dato sul PIL era stato ritardato nei giorni scorsi da Pechino a causa dello svolgimento del 20esimo Congresso nazionale del Partito Comunista alimentando di fatto pessimismo circa lo stato dell’economia cinese. La, alla guida del Partito Comunista, per il terzo mandato, riconferma la linea di lockdown duro.Nel terzo trimestre, ilcinese si è espanso del 3,9%, oltre il il +0,4% del secondo trimestre, superando le aspettative di consensus (3,4%). Tuttavia, l'ultimo risultato ha portato la crescita da inizio anno al 3%, decisamente inferiore al target ufficiale di crescita del governo (5,5%).Meglio delle stime degli analisti anche lache ha settembre ha registrato una crescita del 6,3% oltre il +4,8% atteso ed in accelerazione rispetto al +4,2% precedente.Hanno deluso, invece, i consumi: sempre a settembre lesono salite del 2,5% ad un ritmo decisamente inferiore al +3,3% del consensus.Il mese scorso, ildella Cina è cresciuto al 5,5%: in particolare il tasso dei senza lavoro nei giovani è rimasto elevato al 17,9%.Sempre nel mese di settembre, è rallentato il ritmo della crescita dellein Cina: sono salite del 5,7% su base annua, a 322,76 miliardi di dollari, rispetto all’aumento pari a +7,1% di agosto ed inferiori al +5,8% stimato dagli analisti. Le, invece, sono cresciute dello 0,3%, su base annua, a 238 miliardi di dollari, al di sotto del +1,3% atteso dal consensus. Laha messo così in evidenza un surplus del valore di 84,75 miliardi di dollari, a settembre, contro i 79,39 miliardi di agosto.