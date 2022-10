Commercialisti, impatto crisi su sanità: focus dell'Odcec di Napoli

(Teleborsa) -delleOra le stesse devono fronteggiare anche lalegata all’incremento dei. L’incontro di oggi consentirà di mettere a fuoco leche si stanno delineando a livello nazionale e regionale". Lo ha dettoassessore al Bilancio dellain occasione della presentazione del focus, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che si terrà mercoledì 26 ottobre dalle ore 15,00 presso la sala conferenze in"La commissione Sanità è undell’- sottolineanumero uno dei commercialisti partenopei -, rappresenta un riferimento perAnche in questa consiliatura darà certamente il suotecnico alle problematiche, con particolare attenzione alla Campania, e con l’obiettivo di analizzare e indentificare le soluzioni in base alle".(consigliere delegato dell’Odcec di Napoli) rimarca che. Nel corso degli anni ha fornito supportoattraverso il rilascio di pareri richiesti da Regione, ospedalità pubblica e privata, affrontando anche in momenti difficili come il periodo della pandemia con interpretazioni di norme e di principi contabili che sono state in seguito adottate anche dal consiglio nazionale della categoria. E’ al quarto anno di collaborazione con l’Università Suorper organizzazione e promozione del Master di II livello in ‘Management delle aziende sanitarie’ che ha formato nel corso degli annidi strutture complesse dopo aver acquisito le necessarie conoscenze in”.Secondo(professore ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo all’Università Federico II di Napoli) “in un tempo come quello che viviamo, in cui alla crisi dovuta alla pandemia si è aggiunta quellaalle porte dell'Europa, è tornato ancor di più all'attenzione il tema dell'assistenza sanitaria gratuita ai cittadini. L'Italia è un grande esempio grazie al proprio sistema sanitario, ma la pandemia ha messo a nudo numerose criticità e tra queste la grande importanza non sono dell'accesso alle cure, ma anche alla prevenzione. Da oltre un decennio ilun’associazione nata a Napoli, è impegnato su questo fronte cercando di affiancare il sistema sanitario basandosi sulla grande disponibilità di volontari ed è riuscito a realizzare centinaia di migliaia di visite mediche gratuite in giro per l'Italia, con una prima esperienza anche(presidente dell’AIOP Campania) evidenziaprivate accreditate, le modalità regionali di programmazione annuale dei limiti di spesa e la quantificazione degli stessi, nonché la correlata previsione dei volumi di prestazioni ospedaliere da erogare rispetto al reale fabbisogno della popolazione, puntualmente sottostimata. Proporremo correttivi all'attuale programmazione con provvedimenti di rapida attuazione in luogo dei cosiddetti ‘aiuti di stato’ che non possono rappresentare la soluzione dei problemi della intera categoria e, soprattutto, non conferiscono stabilità al servizio sanitario regionale".(Direttore Generale A.S.L. Caserta) sostiene che “alle aziende sanitarie è demandato il compito di stipulare contratti con le strutture sanitarie accreditate secondo criteri e modalità individuati dagli organismi regionali, ai quali compete la delicata missione di programmare la spesa sanitaria nel rispetto deiLeinoltre, esercitano il potere/dovere di controllo sulla corretta allocazione delle ingenti (ma non infinite) risorse pubbliche destinate a garantire laIn questo contesto opera il cosiddetto settore del privato accreditato che integra - nelle diverse aree di competenza -E’ innegabile - continua - che ilcorrelato all’assegnazione di un budget (talora sottostimato rispetto alla reale capacità produttiva) diventa ladi una Impresa che opera in ambito sanitario ancor più che in settori diversi. Ciò crea lerese ine rende necessario un approfondimento tra tutti gli attori del sistema al fine di fare chiarezza sulla(segretario della commissione di studio) sottolinea chedello stesso. Su questa osservazione un manipolo di volenterosi colleghi hanno approfondito nel corso di questi anni le tematiche inerenti sia il Diritto alla Salute chealla ricerca del difficile contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati. Èche oggi possiamo sedere allo stesso tavolo con tutti i primari attori di questa realtà per affrontare insieme l'impatto della crisi sulla sanità”.Concluderà il convegno(componente del comitato scientifico) che ribadisce: “Il confronto promosso dalla commissione sanità si articola tra rappresentanti di primarie istituzioni. Dopo due anni di pandemia, il nuovo inverno presenta molteplici incognite (ancora il Covid, l’abnorme rialzo dei prezzi dell’energia, il brusco aumento dei tassi d’interesse). Gli attori del sistema sanitario campano, molti dei quali commercialisti, ci illustrerannoIntrodurrà i lavori(presidente della Commissione Sanità): “Mai come in questa fase di crisi umanitaria ed economica il concetto di Rete deve avere il sopravvento su ogni altra valutazione. Soltanto con un equilibrato sostegno finanziario - aggiunge - sia alla ospedalità pubblica che a quella privata accreditata può essere reso un servizio sanitario di qualità al cittadino.Il dibattito sarà moderato da(vicepresidente della Commissione Sanità): “Nel corso delsi parlerà delle principali misure adottate dalla Regione, dalle Asl e dagli operatori accreditati, per concentrare tutte le possibili risorse economiche, umane e tecnologiche volte a garantire l’efficientamento dei servizi sanitari,