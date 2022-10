Eurozona, indici PMI segnalano recessione

(Teleborsa) - Ad inizio del quarto trimestre, l’economia dell’eurozona è scivolata in una contrazione maggiore, al, ad esclusione dei periodi di chiusura pandemica. Il, in particolare i settori ad alta intensità energetica, ha riportato la perdita di produzione più elevata, ma anche lha continuato a ridursi ad un tasso accelerato a causa dell’attuale crisi del costo della vita e le generali incertezze sull’economia.Laha registrato la contrazione economica più elevata (indice a 44,1 punti, il valore più basso da maggio 2020 e, escludendo la pandemia, il più debole da giugno 2009) mentre inla crescita è andata quasi in stallo (PMI composito a 50 da 51,2 di settembre, rappresentando quindi il primo mese in cui la produzione non è aumentata da marzo 2021). Anche se la carenza di rifornimenti è diminuita, le pressioni inflazionistiche sono rimaste elevate a causa degli alti costi energetici ed il rialzo delle pressioni salariali. Intanto,, stabilizzandosi da settembre.Dalla lettura dei dati preliminari flash, che si basano approssimativamente sull’85% delle risposte totali dell’indagine, l’della Produzione dell’Eurozona di ottobre è diminuito da 48,1 di settembre a 47,1 di ottobre. Salgono dunque ain cui l’indice PMI registra undi 50, segnalando una contrazione. Il tasso di declino è accelerato nel corso del mese ed è stato il più rapido danovembre 2020. Ad esclusione dei periodi di chiusura pandemica, quest’ultima lettura è stata la più bassa da aprile 2013."Considerato il calo maggiore della produzione e il peggioramento della domanda osservato ad ottobre,- ha affermatocommentando i dati del PMI flash -. Malgrado il Flash PMI di ottobre sia rimasto coerente col crollo modesto del PIL dello 0,2%, la domanda è calata notevolmente e le aziende hanno espresso una crescente preoccupazione sul livello elevato delle giacenze e le vendite più basse rispetto alle aspettative, soprattutto con l’approssimarsi dell’inverno."."La pressione sui prezzi - ha sottolineato Williamson - è rimasta nel frattempo ostinatamente elevata, visto che l’aumento dei costi energetici e del personale e l’indebolimento dell’euro controbilanciano qualsiasi abbassamento di prezzo dei beni legato al miglioramento della condizioni della fornitura. L’alto valore degli indicatori dei prezzi dell’indagine pertanto costringerà lanei prossimi mesi - ha aggiunto -. Ma è probabile - ha aggiunto - che alcuni responsabili delle politiche monetarie considerino con sempre più a disagio gli effetti economici di un inasprimento troppo aggressivo delle politiche per contrastare altre difficoltà economiche".