Genenta, perdita netta e spese R&S in calo al 30 giugno 2022

Genenta

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando una terapia genica contro un tipo di tumore al cervello, ha presentato i. Per i sei mesi chiusi al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2021, la società ha registrato rispettivamente unadi 2,1 milioni di euro e 4 milioni di euro, o una perdita netta di 0,12 euro per azione e 0,27 euro per azione. Il decremento della perdita è dovuto principalmente a: unnon realizzato di 1,8 milioni di euro dovuto al dollaro USA forte e all'euro debole; un decremento delle spese di ricerca e sviluppo per 1,6 milioni di euro; un aumento di 1,7 milioni di euro delleNon ci sono statiper il semestre chiuso al 30 giugno 2022 o al 30 giugno 2021. Lesono state di 1,6 milioni di euro e 3,2 milioni di euro per i semestri chiusi il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2021, rispettivamente."Genenta hanella prima parte del 2022, dopo la chiusura con successo della nostra offerta pubblica iniziale (IPO) nel dicembre 2021, che ha raccolto proventi lordi di 37,2 milioni di dollari - ha commentato il- Genenta ha presentato i dati clinici dello studio di fase 1/2a dose-escalation di Temferon in numerosi prestigiosi congressi scientifici durante la prima parte dell'anno, che confermano l'attività biologica in linea con il meccanismo d'azione di Temferon"."Abbiamo anche, Mark Sirgo come presidente e Timothy Obara come Vice President, Business Development - ha aggiunto Paracchi - Siamo lieti di dare il benvenuto a Mark e Tim, che apportano competenze significative e altamente rilevanti alle nostre operazioni mentre continuiamo l'entusiasmante sviluppo di Genenta e della nostra tecnologia cellulare".Al 30 giugno 2022, la società disponeva di 34,7 milioni di euro in, rispetto a 37,2 milioni di euro di disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 2021. La società prevede che questi fondi siano sufficienti per finanziare le operazioni fino al 2024.