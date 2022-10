Generali, informativa sul buy-back

Generali

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -ha comunicato di avere, dal 17 al al 21 ottobre 2022, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 14,48 euro per azione, per un controvalore complessivo diL’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 2 agosto circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) ai fini del loro annullamento, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 ed a seguito di quanto comunicato il 29 aprile 2022.A seguito degli acquisti effettuati, al 21 ottobre la compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 30.750.208 azioni proprie, pari all'1,94% del capitale sociale.A Milano, oggi, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,73% sui valori precedenti.