Italia, famiglie più pessimiste: calano capacità di risparmio e progetti futuri

ANIMA

(Teleborsa) - Il persistere della guerra in Ucraina, un'inflazione su livelli che non si vedevano da decenni e la svolta restrittiva della BCE (con le relative implicazioni su costo della vita e tassi dei mutui) sono i fattori che contribuiscono all', secondo l'ultima edizione dell'osservatorio semestrale- Eumetra sul risparmio delle. La rilevazione è stata condotta a settembre su un totale di 1.019(cioè titolari di un conto corrente bancario o libretto bancario/postale), con accesso al web, rappresentativo di circa 35 milioni di persone. In questo campione, il 50%, oltre ad essere "bancarizzato" risulta ancheLasecondo il 71% dei "bancarizzati" e il 66% degli investitori, in aumento da marzo 2022, quando queste percentuali erano rispettivamente del 54% e del 46%. Anche guardando al futuro, però,per il 63% dei bancarizzati e il 56% degli investitori la situazione economica dell’Italia tra un anno sarà peggiore, mentre a marzo 2022 la percentuale di chi avrebbe concordato con tale affermazione era rispettivamente del 48% e del 40%.In testa ai timori degli intervistati spicca il rischio di un, che a settembre 2022 preoccupavano il 45% dei bancarizzati e il 43% degli investitori, contro il 31% - per entrambe le categorie – di marzo dello stesso anno. La seconda maggiore preoccupazione è rappresentata da, che preoccupano il 36% dei bancarizzati (a marzo il 35%) e il 33% degli investitori (a marzo il 28%). Crescono i timori per cambiamento climatico e inflazione, mentre cala il numero di chi annovera le guerre e le pandemie fra i pericoli maggiori.Un atteggiamento prudente verso il futuro si riflette nella, in calo rispettivamente da 2,7 a 2,5 progetti a testa e da 32 a 31 milioni di persone rispetto a marzo 2022. Fra chi sta facendo piani per il futuro, il 79% cita progetti di consumo e il 62% progetti di risparmio: in entrambi i casi si nota un calo di 4 punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione e si registra il valore più basso da ottobre 2020.Indicativo anche il dato sulla, ai minimi da aprile 2020: a settembre 2022, solo il 50% dei bancarizzati e il 68% degli investitori riusciva a risparmiare con costanza parte del proprio reddito.In coerenza con i dati sulla contrazione della capacità di risparmio, le preferenze di investimento evidenziano un(il 51% dei bancarizzati e il 68% degli investitori), una stabilizzazione di chi preferisce gli immobili (il 40% dei bancarizzati e il 41% degli investitori) e un calo di coloro che invece punterebbero sulla liquidità (il 19% dei bancarizzati e il 17% degli investitori). In controtendenza il dato di, in aumento dal 13% di marzo 2022 al 17% odierno fra i bancarizzati e dal 5% al 7% fra gli investitori.