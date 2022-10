Mercati cauti su segnali recessione. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari dopo che gli indici PMI hanno fornito segnali di recessione per i paesi membri, sposando di fatto l' allarme lanciato dall'FMI . A causa di un "mix tossico di alta inflazione e crescita fiacca, questo inverno più della metà dei paesi dell'area euro sperimenterà una recessione tecnica, con almeno due trimestri consecutivi di contrazione".Non aiutano i segnali giunti, poi, dalla Cina con il PIL cresciuto sopra le attese , ma il trend resta sotto le stime di Pechino. Preoccupa la, per il terzo mandato, che non ha alcuna intenzione di voler cambiare la strategia "zero-Covid", alimentando i timori di una crescita economica sacrificata.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,69%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,4%), che ha toccato 83,01 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,73%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,40%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%; composta, che cresce di un modesto +0,34%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.607 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 23.488 punti, sui livelli della vigilia.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2% promossa a "buy" dagli analisti di Banca Akros.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,73%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,64%.Buona performance per, che cresce dell'1,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,33%),(+2,69%),(+1,78%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.scende dell'1,48%.Tra i dati02:30: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 50,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 48,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,1 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48,2 punti; preced. 48,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52 punti).