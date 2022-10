Mercati europei positivi. Prezzo gas sotto 100 euro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, mentre arrivano segnali positivi dai future statunitensi che lasciano presagire una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi. Aiutano le notizie giunte dalla Cina con il PIL del terzo trimestre , sopra le attese degli analisti, anche se preoccupa la rielezione di Xi Jinping, che non ha alcuna intenzione di voler cambiare la strategia "zero-Covid", alimentando così i timori di una crescita economica sacrificata. Sullo sfondo restano inell'Eurozona confermati dagli indici PMI di ottobre Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. La sterlina recupera dopo il passo indietro di Boris Johnson nella corsa alla premiership. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,55%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 84,28 dollari per barile, con un calo dello 0,91%. Complici le temperature miti in Europa ed i livelli degli stoccaggi nel Continente, icontinuano a scendere raggiungendo i minimi di metà giugno , sotto quota 100 euro.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +225 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,56%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,28%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,46%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 21.859 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 23.748 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,41%),(+3,19%),(+2,82%) e(+2,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,61%),(+3,63%),(+3,27%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.scende dell'1,34%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 50,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 48,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,1 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48,2 punti; preced. 48,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52 punti).