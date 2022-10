Newlat Food, Mastrolia conferma focus su crescita esterna

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare, è pronto ae non esclude la possibilità di mettere a punto unche lo porterebbe a oltre 1 miliardo di euro di fatturato pro-forma. Lo ha confermato Angelo Mastrolia, fondatore e presidente del gruppo quotato su Euronext STAR Milan. ", prima di tutto italiani. Guardiamo ai mercati come una grande opportunità di investimento in brand e prodotti in modo da bilanciare l'attività e ridurre così l'esposizione al rischio", ha detto in un'intervista a l'Economia de Il Corriere della Sera."Abbiamo: 200 milioni provengono dal bond collocato a inizio 2021, chiuso in pochissimi giorni, poi abbiamo intensificato l'acquisto di azioni proprie", ha spiegato. Secondo l'articolo, alcune indiscrezioni indicherebbero come settore per un grande deal quello dei dessert e dei gelati, attualmente non coperto da Newlat. Sarebbero da tempo in corso trattative con una multinazionale.A una domanda su potenziali aggregazioni, ha risposto: "Siamo. Io preferirei avere l'1% di un gruppo grande comeche il 100% di una società piccola. La, soprattutto in questo momento complesso. Il made in Italy deve dare la sua risposta in Europa. In Newlat abbiamo libertà di crescere ancora anche grazie al voto maggiorato".Mastrolia ha anche confermato che qualcuno si è fatto avanti per comprare Newlat. "Gli- ha detto -. Un fondo dovrebbe portare un progetto industriale per fare di Newlat una realtà più grande e competitiva, allora potremmo prendere in considerazione l'apertura del capitale".