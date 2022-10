Officina Stellare, ValueTrack abbassa target price e stime

Officina Stellare

Satellogic

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, in quanto, portando alla posticipazione delle precedenti stime di crescita degli analisti di circa 6-12 mesi.I risultati del primo semestre "segnano una pausa temporanea sul ritmo di crescita dell'EBITDA del gruppo", scrive ValueTrack, con Officina Stellare che ha dovuto affrontare varie. Tuttavia, già nella seconda metà dell'anno, "la crescita della top line e la generazione di cassa sono segnali molto affidabili di prospettive positive".L' alleanza strategica conaumenta la visibilità a medio termine, ma il declassamento dei multipli dei peer e il rinvio dello sviluppo economico e finanziario di Officina Stellare portano il fair value di breve termine a(in calo da 22,3 euro), ovvero 17,6 euro per azione su base fully diluted.I ritardi nella catena di approvvigionamento portano gli analisti a prevedere il raggiungimento della soglia di ricavi di 50 milioni di euro entro il 2025 (era il 2024 nella precedente stima). "Tuttavia,nei prossimi quattro anni (CAGR21-25 del 50%), grazie sia a Satellogic che ad altri clienti", viene sottolineato.Per ilValueTrack prevede ora una 51 milioni di euro, una 16,6 milioni di euro (margine EBITDA superiore al 30%) e una posizione finanziaria netta positiva a 7 milioni di euro.