PA, Zangrillo: "Lavoro agile è un'opportunità ma non sarà al 100%"

(Teleborsa) - "Personalmente non sono per i modelli estremi, come lo smart working totale, al 100%. Sono convinto che per il buon funzionamento di un'organizzazione non si può rinunciare alla socialità. Va coltivato il senso di appartenenza e lo spirito di squadra". E quanto ha dichiarato, in un'intervista al Messaggero, il"Lo– ha proseguito– è un modo diverso di organizzare il lavoro ed è una modifica strutturale del rapporto di lavoro, si passa da un concetto di controllo del lavoratore a un concetto di verifica dei risultati. Visto in quest'ottica è un'opportunità anche per la Pubblica amministrazione. Perciò non lo limiterei a una soluzione per il risparmio energetico. La PA è un fattore di competitività per il sistema economico. Lavorerò di conseguenza continuando a fornire, come già sta avvenendo grazie al Pnrr, tutti gli strumenti necessari a renderla efficiente, digitalizzata e moderna. Va ridato l'orgoglio ai dipendenti pubblici di lavorare per pubblica amministrazione. Itrattamenti economici devono essere sicuramente adeguati alle professionalità. Ma questo è un tema contrattuale"."C'è da salvare tutto quello che ha fatto Brunetta perché ha avviato una profonda riforma della P.A. ed è una riforma che contiene tutto quello che serve per farla diventare uno dei motori dello sviluppo del nostro Paese – ha detto–. Dobbiamo essere capaci di misurare i risultati, non ci devono essere tabù da questo punto di vista. Dobbiamo abituare la P.A. ad avere la responsabilità sui risultati".