Positiva la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Avvio di settimana in lieve rialzo per la Borsa di, mentre si muovono in ordine sparso gli altri listini d'estremo oriente dove si registra la pesante performance delle piazze cinesi, sulla scia dei dati macro che hanno evidenziato una economia in decisa frenata.L'indice giapponesesale dello 0,53%, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo dell'1,50%.Pessimo il mercato di(-5,26%); positivo(+0,81%).Chiusa per festività la piazza di(+0,18%); ottima la prestazione di(+1,58%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,67%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,2%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,2%.Il rendimento per l'è pari 0,26%, mentre il rendimento deltratta 2,73%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 50,8 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%).