Si muove in territorio negativo il comparto materie prime dell'Italia (-1,29%), rosso per Kme Group

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

small-cap

Kme Group

Ratti

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dalIlha chiuso a 23.202,7, in calo dell'1,29%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta in territorio positivo a 219, dopo aver avviato le contrattazioni a 218.Tra ledi Milano, composto ribasso per, in flessione del 3,45% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,72%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,53%.