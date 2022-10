Sterlina sale sul dollaro dopo passo indietro Johnson. Sunak più vicina a Downing Street

(Teleborsa) - La sterlina inizia la settimana in rialzo nei confronti del dollaro dopo la notizia che l'ex primo ministro Boris Johnson si è ritirato dalla corsa per tornare a Downing Street . La decisione ha spianato la strada alla rivale di origine indiana Rishi Sunak, salvo nuovi colpi di scena.L'ex Premier ha fatto un clamoroso passo indietro, rinunciando a correre per la successione a Liz Truss, dimessasi la scorsa settimana da capo dell'esecutivo e da leader del partito conservatore in seguito al flop della sua politica economica,La divisa inglese ha guadagnato fino allo 0,9%, raggiungendo un massimo di 1,1408 dollari, prima di ridurre i guadagni e posizionarsi a 1,135 dollari.