Su TimVision arriva in anteprima esclusiva la sesta e ultima stagione di "The Good Fight’

(Teleborsa) - Ilarriva in anteprima esclusiva suil gran finale della serie, il legal drama ambientato in uno studio legale di Chicago che vede al centro del racconto le vicende dell’avvocato Diane Lockhart, interpretata da Christine Baranski, e di Liz Reddick-Lawrence interpretata da Audra McDonald. Lasarà disponibile con due nuovi episodi ogni mercoledì a partire dal 26 ottobre.Lacontinuerà ad esplorare con stile ironico e tagliente le sfaccettature di politica, società e attualità americana che impongono agli avvocati di Chicago dilemmi sulla ‘giusta battaglia’ da affrontare. In questo ultimo capitolo, Diane attraverserà dei momenti di alterazione e di déjà vu, mentre gli avvocati dello studio Reddick si chiedono se la violenza dilagante nel paese possa condurre a una guerra civile.Entrano nel cast di questa sesta e ultima stagione John Slattery (Mad Men), Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine), e Alan Cumming che torna a rivestire il ruolo di Eli Gold di The Good Wife.Susono disponibili le cinque stagioni precedenti complete.sono gli showrunner e i produttori esecutivi di ‘The Good Fight’, ideata con Phil Alden Robinson. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Scott Free Productions e King Size Production. La distribuzione internazionale è di Paramount Global Content Distribution.