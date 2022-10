Terna, siglato accordo con Meridiam e Boundless Energy

(Teleborsa) -, nuova società del Gruppo Terna recentemente costituita,hanno firmato unteso a sviluppare attività congiunte negli Stati Uniti nel campo delle reti di trasmissione elettrica. La partnership, che beneficerà delle competenze distintive dei tre partner, – spiega Terna in una nota – permetterà di cogliere le opportunità di business legate all'acquisizione, allo sviluppo e alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali di trasmissione elettrica, onshore e offshore, negli Stati Uniti."L'attuale contesto del sistema elettrico negli USA – evidenzia Terna – vede, infatti, la necessità di costruire nuove importanti infrastrutture di trasmissione che mettano in collegamento le zone del Paese dove c'è più domanda di energia elettrica con quelle a maggior disponibilità di fonti rinnovabili. Si tratta spesso di progetti complessi sia da un punto di vista tecnico, in quanto devono essere realizzati con cavi sotterranei o sottomarini, che di sviluppo, coinvolgendo più Stati o regioni degli USA".In dettaglio, Terna metterà a disposizione le proprie competenze nei grandi progetti di cavi elettrici interrati e sottomarini, tra i quali spicca il Tyrrhenian Link, il collegamento sottomarino che unirà Campania, Sicilia e Sardegna per una lunghezza complessiva di circa 970 km e una posa dei cavi che, per la prima volta al mondo, supererà i 2000 metri di profondità rispetto al livello del mare.