TIM in pole nel FTSE MIB, assist da analisti

(Teleborsa) - Brillache passa di mano con un aumento del 2,57% collocandosi in vetta al principale paniere.Il titolo resta in focus questa settimana in vista del Cda in agenda mercoledì sui tempi dell'offerta di CdP per la rete. In tal senso si scommette anche sul futuro del gruppo dopo l'insediamento del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni.A fare da assist alle azioni contribuisce inoltre la promozione giunta dagli analisti di Banca Akros a "buy".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,83%, rispetto a +3,47% del).Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,1977 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,1933. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,2021.