Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,34%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 3.797 punti.In denaro il(+1,06%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,91%),(+1,79%) e(+1,38%). Il settore, con il suo -0,62%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,72%),(+2,97%),(+2,97%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,93%),(+3,75%),(+3,72%) e(+3,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -24,61%.Scende, con un ribasso del 13,02%.Crolla, con una flessione del 12,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,85%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 16,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 106,5 punti; preced. 108 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 590K unità; preced. 685K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -12,4%; preced. 28,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,38 Mln barili; preced. -1,73 Mln barili).