Coronavirus in Italia, tasso di positività in crescita

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese a fronte di poco più ditamponi effettuati con il tasso di positività, in crescita al 1i morti. Questi i dati diffusi dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Le terapie intensive aumentano di sei unità (ieri -3) e condel giorno diventanoin tutto;, parliamo di unla prima campagna è andata molto bene soprattutto sui ragazzi perché potevano tornare ad una vita normale. In Italia, ma anche in Francia, c’è però anche un fenomeno in più rispetto al resto dell’Europa, nella scuola non viene bene insegnata la scienza e abbiamo ragazzi e poi cittadini analfabeti sanitari e scientifici, che non sanno ben comportarsi ad esempio sulle scelte alimentari, ma anche nei comportamenti sessuali, questo perché non sono informati dalla scuola", dice, docente di Igiene all’Università Cattolica ed ex consulente dell’ex ministro della Salute Speranza, nel suo intervento al convegno ‘Pandemie, strategia farmaceutica e transizione ecologica: le sfide dell’unione della salute e lapromosso aPer il presidente dell"oggi non possiamo ancora dire se ci saranno nuove varianti, quale sarà dominante o se Omicron sia quella definitiva.ciò che possiamo dire è che monitoriamo costantemente i dati e l'andamento della pandemia, che siamo in costante contatto con enti e istituzioni europee ai quali trasmettiamo le nostre informazioni". Così in risposta a quanto dichiarato da Ecdc sulla possibile diffusione su larga scala della