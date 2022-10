Covestro taglia guidance: trimestre sotto attese sconta caro energia

Covestro

(Teleborsa) -. La società chimica tedesca, specializzata in schiuma sintetica per imbottiture ed isolamento termico. haquest'anno le stime di utile, dopo aver riportato, a causa degli elevati prezzi del gas e delle materie prime.Covestro ha chiuso il trimestre con un, pressoché dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2021. Lea 4,6 miliardi di euro, mentredi euro, in calo del 65% rispetto all'anno precedente ed inferiore ai 320 milioni attesi. Un risultato che sconta gli elevati prezzi del gas, che hanno fatto schizzare i costi operativi. Il Free operating cash flow risulta sostanzialmente dimezzato a 33 milioni.La società tedescadi euro, in deciso calo rispetto agli 1,7-2,2 miliardi indicati in precedenza. Tagliata anche la stima diche viene indicatodi euro da un intervallo compreso fra zero e 500 milioni."Per il momento dovremo far fronte a questo ambiente senza precedenti. Stiamo quindi utilizzando tutte le leve a nostra disposizione per guidare Covestro nella situazione attuale", ha affermato l'amministratore delegato Markus Steilemann in una nota.