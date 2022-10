"DEKRA Road Safety Award 2022", alla Croce Rossa Italiana il premio per la sicurezza stradale

(Teleborsa) - "La Croce Rossa Italiana si è distinta nella sicurezza stradale grazie al servizio di ambulanze, di primo soccorso e di formazione, con il fine di sensibilizzare la popolazione, anche attraverso l'ausilio di campagne di informazione". Con questa motivazione è stato assegnato alla Croce Rossa Italiana nella figura di, presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, ilgiunto alla sua quinta edizione. Volto a valorizzare l'operato di realtà, aziende italiane o figure professionali più attive nell'ambito della sicurezza stradale, il DEKRA Road Safety Award è stato consegnato dapresidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, e ritirato da, vice presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e rappresentante Giovani, durante ilche si è tenuto a Milano."Ringrazio DEKRA Italia per questo riconoscimento – ha detto– è un premio importante, promosso da un'azienda ispirata da valori condivisi. Dal 2020 al 2021 gli incidenti stradali sono aumentati del 30%, con una crescita di circa il 20% del numero delle vittime. L'educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio è una priorità per la Croce Rossa Italiana. Guidare in sicurezza è fondamentale per il nostro lavoro, perché i mezzi su strada ci consentono di raggiungere luoghi inaccessibili. Quindi, grazie per la sensibilità che avete mostrato nei nostri confronti"."La Croce Rossa Italiana svolge un ruolo determinante per la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato– e siamo fieri di aver premiato il suo presidente, l'avvocato Francesco Rocca, per l'impegno verso il tema della sicurezza, non solo stradale, ma anche sul lavoro e nelle abitazioni. Un focus da sempre centrale per le attività di DEKRA che è presente in Italia da più di 20 anni con oltre 700 dipendenti. In tal senso, l'ideazione di questo premio internazionale è volto a valorizzare le realtà che si sono distinte e che agiscono significativamente nel proprio settore sul tema della sicurezza".si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate, come:, rettore del Politecnico di Milano;presidente di Brembo; il prefetto, già direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il sindaco di Genova,nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.Per l'occasione, durante il #FORUMAutoMotive,ha presentato la, volta a mettere in sicurezza i parcheggi di camion. Proposta nel 2018 dalla Commissione europea, rappresenta un nuovo standard di sicurezza con il fine di rendere più sicuri i parcheggi di veicoli pesanti, spesso presi di mira dalla criminalità. La sua attuazione rappresenta un importante traguardo per DEKRA, in quanto unico ente in Europa accreditato per tale certificazione, confermando il costante posizionamento dell'azienda sulla sicurezza stradale.che, nel tempo, è stato oggetto di continui miglioramenti, ottenendo così un livello solido, in grado di perfezionare le condizioni di lavoro, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i conducenti, le merci e i veicoli. DEKRA ha iniziato la sua attività anche in Italia consegnando il primo certificato all', alla quale si stanno affiancando molte altre realtà illuminate per rafforzare una nuova sostenibilità del lavoro degli autotrasportatori.