Eni presenta la World Energy Review 2022: petrolio e gas in tensione

Eni

(Teleborsa) -ha presentato la, che pone in primo piano la sfida per garantire l’accesso universale all’energia ed accelerare la transizione verso un mix energetico più sostenibile. Dall’, cui si aggiunge quest'anno una sezione dedicata ai, emergono con evidenza lecui è stato sottoposto il mercato dell'energia nel post-pandemia.Nel 2021e la conseguente ripresa economica hanno determinato un- ricorda Eni -anche per la contrazione degli investimenti nel settore Oil & Gas. L’equilibrio precario si è riflesso in undelle commodity, evidenziando la d. Quest’anno la guerra in Ucraina ha ulteriormente evidenziato l’importanza della sicurezza degli approvvigionamenti.Per quanto riguarda il, la Review segnala che i, grazie ad un recupero della(+6,1% a/a) che, pur confermandosi sotto i livelli pre-pandemia, non è stata eguagliata da un pari aumento della(+1,4% a/a). L’OPEC+ ha mantenuto un attento controllo delle produzioni, gestendo un graduale allentamento dei tagli nella seconda parte dell’anno e contribuendo a portare le scorte mondiali a fine anno sotto la media degli ultimi cinque anni.Quello che ha evidenziato le oscillazioni più forti è il, che vedesu tutti i maggiori mercati (+400% circa in Europa, +300% in Asia e +90% in USA), con unanella seconda metà dell’anno. La ripresa dei consumi post covid e(anche per il fermo non programmato di alcuni impianti di liquefazione) sono i principali driver di questo trend. Nel 2021 ladi gas è tornata a crescere (+3,9% a/a), dopo il calo del 2020, in gran parte in Russia (+11,8%) e in Europa (+6,7%). Anche laglobale di gas ha registrato un aumento (+3,5% a/a), dopo il rallentamento del 2020, principalmente in Russia (+9,8%) e in Africa (+11,9%, in particolare in Algeria ed Egitto). Gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni di GNL del 9%.hanno continuato adi generazione elettrica,in crescita di circa l’1% rispetto al 2020. Nel 2021 il solare ha continuato a trainare la crescita della capacità rinnovabile con 138 GW di nuove installazioni, metà delle quali in Cina (53 GW) e USA (20 GW). A livello mondiale la capacità ha raggiunto 855 GW (+19% a/a), quasi interamente da fotovoltaico. L’eolico ha continuato a crescere nel 2021: la capacità ha raggiunto 823 GW (+12,6% a/a). Le nuove installazioni (+92 GW, delle quali circa la metà localizzate in Cina) si sono ridotte rispetto a quelle del 2020 (+111 GW vs 2019).rappresentati in questa Review (cobalto, litio, nichel, rame e terre rare) hanno registrato un incremento della produzione nel 2021, riflettendo undopo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria del 2020.